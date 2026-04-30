BAE OPEC’ten ayrılıyor, enerji dengeleri değişiyor: ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ dönemi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ve OPEC+ koalisyonundan ayrılma kararı küresel enerji gündeminin merkezine oturdu. Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en büyük üçüncü üreticisi olan BAE'nin bu adımıyla petrol arz, dağıtım ve fiyatlamasında değişim olasılığı ve körfez ekonomilerinin geleceği tartışılıyor.

Enerji politikaları uzmanı Mühdan Sağlam, Yemen ve İran konusundaki mevcut ayrışmanın, Hürmüz krizinin ve OPEC kotalarının kararda etkili olduğunu söyledi.

BAE'nin 2030'daki üretimini 5 milyon varile çıkartmak için 120 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirten Sağlam, "Hürmüz açıldığında en yüksek kapasiteleriyle piyasaya dönmek istiyorlar. Ama OPEC bu konuda daha sınırlandırıcı davranıyor. Savaştan sonra BAE'nin üretimini hızla artırdığı, Hürmüz'den Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'den Eyliat Aşkelon hattıyla İsrail’den çıkış yaparak petrol dağıttığını, Asya'daki üreticilerle bire bir kontratlar yapıp sınırlandırmaları aştığını göreceğiz. Bu ayrılığın Körfez İşbirliği Örgütü'nde de yansımaları olur. Artık tek bir Körfez yok" değerlendirmesini yaptı.

Dünya ham petrol fiyatlarında çok ciddi bir volatilite oluşmayacağını düşünen Prof. Sinan Alçın, bölgede savaş öncesindeki birikmiş sermaye tutarının 20 trilyon dolar olduğunu, dünyadaki servetin yüzde 6'sına tekabül eden bu servette likit varlıkların hızla güvenli limanlara ve offshore ülkelere doğru hareket ederken likit olmayan varlıklarda hızlı değer kaybı oluştuğunu not düşerek şunları söyledi:

"Körfez ülkeleri diye ortak paydada ifade ettiğimiz ülkelerin artık tabiri caizse her koyunun kendi bacağından asıldığı yeni bir ekonomik çekim stratejisi izlemesi zorunlu oldu. Bundan sonraki süreçte BAE'nin özellikle Batı sermayesiyle daha yakın ilişkiler kuracak önlemler alacağını göreceğiz.”

Ekonomist Arda Tunca ise BAE’nin bu “sarsıcı” kararıyla “petrol sonrası çağa” hazırlandığına işaret etti:

“BAE geçen yıl Trump'ın ziyareti sırasında yapay zekâ veri merkezleri konusunda anlaşmalar yaptı. Yeni çağa, arz ve fiyatlama cephesinde OPEC'ten bağımsız hareket edip finansal kaynak sağlayarak hazırlık yapmak istiyor. Bu hafta başında Pakistan'ın BAE'den 3 buçuk milyar dolarlık alacağını talep etmesi de bardağı taşıran son damla olmuş olabilir."