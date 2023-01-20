'Bağdat'ta şato fiyatına daire

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:51

Konut fiyatları Türkiye’de hızla artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre dünyada son bir yılda fiyatların en çok arttığı ülke yüzde 189 ile Türkiye oldu. Hatta İstanbul’da bulunan bazı daireler fiyatlarıyla Avrupa’daki şatolarla yarışıyor.

Örneğin satılık ilanı verilen Erenköy’de Bağdat caddesine yakın 280 metrekarelik kullanım alanı bulunan 4.5 odalı bir salona sahip dairenin fiyatı 28 milyon lira.

Buna karşın İskoçya’da bulunan ve satışa çıkarılan Cairness House şatosunun fiyatı ise 1 milyon 250 bin sterlin. Bu rakam bugünkü kurla 29.1 milyon liraya karşılık geliyor.