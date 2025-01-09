Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:58

Güncelleme: 09.01.2025 - 21:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına değinen Bayraktar, "Pandemi sonrasında devlet olarak artan emtia fiyatlarına karşı vatandaşımızı ezdirmedik. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma uyguladığımız elektrikte düşük kademede yüzde 60'ını devletin karşıladığı, yüksek kademede ise yüzde 40'ını devletin karşıladığı, doğalgazda yüzde 65'ini devletimizin sağladığı genel destek uyguluyoruz.

Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemdeyiz. Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"SURİYE'DEKİ POTANSİYEL ARTABİLİR"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de de petrol arıyoruz. İyi çalışmalarla Suriye'deki potansiyel artabilir. 600 bin varil azaldı. O sahalar profesyonel elle işletilmedi. Terör eliyle üretilen sahalardan bahsediyoruz. Profesyonel ellerde bu rakam artabilir. Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Ham petrol olduğu gibi kullanılmıyor. Rafinelerinde işlendikten sonra araçlarda kullanılabiliyor. O işlem yapılırken bu petrol daha rahat işlenebiliyor. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli."