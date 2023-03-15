Bakan Bilgin'den staj mağdurlarına: Primini yatırmamış adamlar, patronları kim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık mağdurlarının durumuyla ilgili soru üzerine "staj mağduru" diye bir kavramın olmadığını söyleyip "Primi yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim?" dedi.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:27
Bakan Bilgin'den staj mağdurlarına: Primini yatırmamış adamlar, patronları kim?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınması düzenlemesiyle ilgili soruya "Şu anda Meclis'te. Öyle tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde, ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. 'EYT'den sonra geçici işçiler' demiştim. Şimdi geçici işçiler meselesi kapanıyor Meclis'imizin vereceği kararla" diye konuştu.

Bakan Bilgin, staj mağdurlarının durumu ile ilgili çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "'Staj mağduru' diye bir kavram doğru değil. Staj mağduru yok. Primini yatırmamış adamlar, primi yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi işverenlerinize sorun, televizyonlara sorun, deyin ki; 'Staja gelen çocuklar için prim yatırırsanız, staja alır mısınız?' Staj bir eğitimdir. Siz de yaşamışsınızdır bunu tahmin ediyorum. Kavramları doğru kullanın" açıklamasında bulundu. 

 


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