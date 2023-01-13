Sosyal güvenlik uzmanı EYT'de staj mağdurları için tarih verdi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:37

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:37

Geçtiğimiz günlerde duyurulan EYT yasasının ardından, kapsam dışı kalan 1999 öncesi staj sigortası mağdurları için de Sosyal Güvenlik Müşaviri Onur Önal değerlendirmelerde bulundu.

CHP'NİN ÖNERİSİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

Toplumsal'dan Esra Örnek'in haberine göre; Ekim ayında CHP tarafından meclise sunulan 'staj mağdurlarının yaşadığı sorun araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. 6 gün önce MHP'li vekil Nevin Taşlıçay ise 'staj ve çıkarlık sigortası normal sigorta başlangıcı sayılsın' önerisinde bulundu.

Sürece iliişkin Önal şu değerlendirmelerde bulundu:

''Seçim var, herkes kıyasıya mücadele ediyor. İktidar yapacağı şey muhalefet tarafından verildiğinde reddeder çünkü yaparsam ben yaparım mantığı hakimdir'

'ŞUBAT AYINDA STAJ SİGORTASI MAĞDURLARININ SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLECEK'

Önal ayrıca şunları belirtti:

"Staj sigortası mağdurları örgütlendikleri derneklerde basın açıklamaları yaparak seslerini duyurmaya devam ediyorlar. Geçen hafta Bursa'da yaptıkları açıklamayı cumartesi günü İstanbul Kadıköy'de yapacaklar. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden bizler de seslerini duyurmaları ve bu mağduriyetlerinin hükümet tarafından giderilmeleri için destek oluyoruz. Şubat ayında çıkacak torba yasayla da staj sigortası mağdurlarının sorunlarının çözüleceğine eminim. "



