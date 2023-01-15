Staj mağdurları Kadıköy'de Vedat Bilgin'i istifaya davet etti

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:10

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 18:10

Staj Sigortası Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SSM) tarafından, bugün İstanbul Kadıköy’de, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” sloganıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Kadıköy Rıhtımda toplanan kalabalık, “Stajyer burada Vedat Bilgin nerede”, “Bilgin istifa”, “Duy bizi Ankara”, “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin”, “Direne direne kazanacağız” ve “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı.

"SAYIN BAKANA GÖRE ORTADA MAĞDURİYET YOKMUŞ"

SSM Başkanı Ferhat Salman, okuduğu basın açıklamasında şunları söyledi:

“Staj mağduriyeti kazancı yüksek olup geçim sıkıntısı çekmeyenlerin değil, bizzat geçinmeye uğraşan insanların mağduriyetidir. Gerçi sayın bakanımıza göre ortada bir mağduriyet yokmuş. En son verdiği demeçte ‘Onlar mağdur değiller, mağduriyet lafını kullanamazlar’ diyor. Oldu sayın bakanım ne diyelim kendimize? Aktif çalışmamız, sanayide verdiğimiz emeğimiz, döktüğümüz ter yok sayılıyor. Ne diyelim kendimize ‘mutlu’ diyelim. Memnun oldunuz mu?

"ÇÖZÜM GETİREN PARTİNİN YANINDAYIZ"

EYT ile ilgili öyle ya da böyle bir çözüm getirildi, ama stajla ilgili bir çalışma olmadığı gibi sessiz kalınarak konunun üzeri örtülüyor. Şunun herkes farkına varsın bu topluluk artık 5-10 kişi değil. Birçok ilde kendi gruplarını kurdu, büyüdü ve hakkını almadan susacak gibi değil. Şimdi hep bir ağızdan diyoruz ki kim yanımızdaysa onun yanındayız. Staj mağdurunun partisi yok. Ve yeni sloganımız ‘Çöz Stajı Al Oyumuzu.’ Biz staj mağdurları diyoruz ki, bu aşamadan sonra hiçbir siyasi partinin seçim vaadi olmayacağız. Bu sorunun yarın çözülmesi, bir gün geç çözüldüğünü gösterir. Staj mağduriyetine çözüm getiren partinin yanındayız. Bizlerin ve elbet ailelerimizin oylarının yönünü bu mağduriyetin çözümü belirleyecektir. Staj mağduriyeti bugün değilse yarın elbet çözülecektir. Ancak bizler bu mağduriyeti hala yaşamamıza neden olanları da bu sorunu çözenleri de unutmayacağız.”

(Gönül Boran Özüpak)



"HER TÜRLÜ ALGILARLA ÜZERİMİZE GELİNECEK BİLİYORUZ AMA PES ETMEMEMİZ GEREKİYOR"

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak kendilerinin de meşakkatli bir yoldan geldiklerini ve her türlü hakaret ve algılarla pes etmelerinin istendiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Sizlerin de desteği ile ‘Duy bizi Ankara’ denildi bugün burada. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ne kadar meşakkatli bir yoldan geldiğimizi, yolumuzdan her türlü hakaretlerle, algılarla pes etmemiz istenildi. Oysa biz ne yaptık, kulaklarımızı tıkadık, ‘Haklıyız’ dedik, ‘Kazanılmış hakkımızı istiyoruz’ dedik. Ve çok değil, seçimden öncesine de Resmi Gazete’de yayınlanıp, haklarımıza kavuşacağız. Onu da tastamam isteyenleriz. Bir parmak bal sürülsün, yol yürünsün istemiyoruz. Sizlerden şunu isteyeceğim; inandığınız davadan, staj ve çırak mağduru olup da her türlü algılarla üzerimize gelinecek biliyoruz. Ama pes etmemekle, bir bütün olup da ‘hakkımızı istiyoruz’ demekle, hepimizin varız, biriz, birlikteyiz ve buradayızdan asla vazgeçmemiz gerekiyor.”