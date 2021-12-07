Bakan Dönmez'den 'elektrik faturası' açıklaması

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir" açıklamasını yaptı.

(DHA)
07 Aralık 2021 Salı, 20:49
Bakan Dönmez'den 'elektrik faturası' açıklaması
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.

Açıklamasında elektrik faturalarına da değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek."


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