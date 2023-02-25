Bakan Kirişci Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi: 'Herhangi bir aksaklık olmaması için çalışıyoruz'

Tarımsal üretimin aksamamasına ilişkin ilave tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sulama konusunda herhangi bir aksaklık olmaması için çalışıyoruz, tedbirler alıyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:54
Bakan Kirişci Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi: 'Herhangi bir aksaklık olmaması için çalışıyoruz'
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kirişci, ilçedeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'ndaki (Kırıkhan Afet Acil Durum Merkezi) buluşmada çiftçilere tarımsal üretimin devamı için alınan önlemleri anlattı.

Tarımsal üretimin aksamamasına ilişkin ilave tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Kirişci, "Sulama konusunda herhangi bir aksaklık olmaması için çalışıyoruz, tedbirler alıyoruz" ifadesini kullandı.

Kirişci, Kırıkhan'a temiz içme suyu sağlanabilmesi için de bakanlık olarak faaliyetlere başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depremden sonra 60 bin ton ürün aldığına dikkati çekerek, bu konuda endişeye yer olmadığını iddia etti.

Kirişci, çiftçilerin traktör gibi zarar gören tarım aletlerini tarım ilçe müdürlüklerine kayıt ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yapılacak köy evlerinin kırsalı cazip hale getireceğine işaret eden Kirişci, söz konusu uygulamayı her ilde yapacaklarını bildirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Vahit Kirişci

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