Özel, Erdoğan’a temmuzda zamdan vergideki adaletsizliğe kadar pek çok konuyu iletti: 18 yıl sonra CHP’de

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:26

CHP lideri Özgür Özel’in yerel seçim sonrası siyasette başlattığı “normalleşme süreci” kapsamında 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’ni ziyaret etmesinin ardından dün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye iadei ziyarette bulundu. Böylece Erdoğan, 18 yıl sonra ilk defa CHP Genel Merkezi’ne gitti.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Özel, yine çıkışta Erdoğan’a arabasına kadar eşlik etti. Görüşmede Özel’in Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutan Emine Şenyaşar’ı, kayyum uygulamalarına getirdiği eleştirileri, Gezi tutuklularını, asgari ücrete temmuzda yapılması beklenen zam konusundaki hassasiyetini Erdoğan’a ilettiği belirtildi. Ayrıca emekli maaşlarına zam gibi konuların da gündeme geldiği kaydedildi. Çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarının da konuşulduğu vurgulandı. Gezi tutukluları, Sinan Ateş ve Tahir Elçi cinayetleri ile Şenyaşar davalarındaki adalet taleplerinin de Özel tarafından gündeme getirildiği öğrenildi.

ŞİMŞEK İŞARET EDİLDİ

Öte yandan Özel’in konuşmasında mitinglerinde dile getirdiği “vergide adalet” konusu için Erdoğan’a ortak çalışma teklifi sunduğu öğrenildi. Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu vurguladığı ifade edildi. Buna karşılık da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP kadrolarının bir araya gelebileceği öğrenildi.

GÜNDEMİ YENİ ANAYASA

Erdoğan’ın ise görüşmede yeni anayasa konusunu gündeme getirdiği, Özel’in ise buna karşı mevcut anayasaya uyum vurgusunu yinelediği ve “halkın anayasa gündeminin olmadığını söylediği” belirtildi. Özel’in kayyum uygulamalarına getirdiği eleştirilere karşı Erdoğan’ın “terör hassasiyeti” vurgusu yaptığı kaydedildi. Yine Erdoğan’ın asgari ücret ve emekli maaşlarına zam önerisiyle ilgili Özel’e “bu konularda popülist söylemlerden kaçınılması gerektiğine ilişkin” görüşünü ilettiği belirtildi.

ERDOĞAN’IN YANINDA ANLAMLI TABLO

Cumhurbaşkanı’nın gelişi nedeniyle CHP Genel Merkezi’nin bahçesindeki bayrakların arasına Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı eklendi. Özel, Erdoğan’ı merdivenlerde karşıladı. İki lider önce el sıkışarak kameralara poz verdi. Ardından el sallayarak içeri girdi. Özel’e karşılamada ilk görüşmenin notlarını tutan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Erdoğan’ın yanında da AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı.

YAN YANA OTURDULAR

İlk görüşmede Özel ve Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş kalması nedeniyle yaşanan tartışma sonrası dün liderler tekli koltuklarda yan yana bir görüntü verdi. Erdoğan’ın Türk bayrağı önünde, CHP lideri Özel’in ise partisinin bayrağının önünde oturduğu görüldü. Erdoğan’ın oturduğu yerin yanında Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenlerin tablosunun olması sosyal medyada gündem oldu.

‘GURURLA’ KOLEKSİYONU

Liderler görüşmede çay ve kahve içerken Erdoğan, Özel’e Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye etti. Özel ise Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti.