Son Dakika: Bakan Nebati GES’in yıllık getiri oranını açıkladı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:04

Hazine ve Maliye Bakanı Gaziantep'te yaptığı konuşmada Gelir Endeksi Senetler hakkında açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, GES'lerin 15 Haziran'da talep toplanacağını hatırlatarak "Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. Gelir Endeksi Senetlere (GES) konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak" ifadelerini kullandı.

DAR GELİRLİ YURTTAŞ AÇIKLAMASI

Nebati, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı politika gereği sıkılaşmaya gidildiğini belirterek "Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya gitmedik" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin bugün yaptığı konuşmasındaki 'dar gelirli' vurgusu geçen günler yaptığı açıklamayı hatırlattı.

DAR GELİRLİLER HARİÇTEN, DAR GELİRLİ YURTTAŞLARI DESTEKLEMEYE

AKP’nin Kızılcahamam kampında konuşan Nebati TÜİK’e göre yüzde 73, bağımsız kaynaklara göre yüzde 160 olan enflasyonun sebeplerini “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” sözleriyle açıklamıştı.

VERGİDEN VAZGEÇİYORUZ AÇIKLAMASI

Diğer bir yandan “Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor” ifadelerine yer veren Nebati “Ülke büyüyor, insanlar iş buluyor, çarklar dönüyor. Vergi kanununda istihdamı teşvik edecek pek çok düzenleme yapıldı. Bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz” diye konuştu.