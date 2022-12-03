Bakan Nebati duyurdu: Vergi bildiriminde yeni karar!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ba-Bs formuyla ilgili yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık “Ba-Bs formu” vermeleri gerekmeyecek.
"İŞ YÜKÜNÜ AZALTACAK"
Düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükellefimizden 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
FORMLARA İLİŞKİN BİLDİRİM YAPMAYACAKLAR
Geçen yıl yapılan düzenlemeyle tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi elektronik belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin, bu formları “Ba-Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda göndermeleri gerekiyordu.
Yeni Tebliğle söz konusu mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı. Buna göre, tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık Ba-Bs formu vermeleri gerekmeyecek.
Böylece Ba formu verenler açısından 1,4 milyon mükellef, Bs formu verenler açısından ise 1,5 milyon mükellef artık bu formlara ilişkin herhangi bir bildirim yapmayacak.
Düzenleme gereğince GİB, kamu kurumlarından mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin olarak elektronik ortamda bilgi alması durumunda, bu bilgilerin Ba-Bs formlarına dahil edilme zorunluluğunu resmi internet sitesinde yapacağı bir duyuruyla kaldırabilecek.
Bu şekilde halihazırda söz konusu formlarla bildirilen bazı bilgilerin de mükellefler tarafından bildirilmesine gerek kalmayacak.
Tebliğ, takip eden bildirim dönemine ilişkin verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
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