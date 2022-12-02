Son Dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü, uygun koşullarla karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 11:16
Son Dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'de işverenlerin kıdem tazminatı yükünü azaltmak için kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle;

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."

 


Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati EYT Kredi

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