Son Dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü, uygun koşullarla karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'de işverenlerin kıdem tazminatı yükünü azaltmak için kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle;
"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 2, 2022
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