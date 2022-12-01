Bakan Nebati: Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sermaye Piyasaları Kongresi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla devam ettirdiğini ve 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirketin toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini açıkladı. Nebati, son iki yılda halka arzlarla birlikte borsada işlem gören şirket sayısının 482’ye ulaştığını da açıkladı.

Nebati, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürmüştür. 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Son 2 yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482’ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

3,2 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Uzun seneler boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1 milyon kişi civarında devam ettiğini son zamanlarda ise bu rakamın 3,2 milyona kişiye kadar çıktığını söyleyen Nebati sermaye piyasalarının gelişmesi açısından diğer bir kritik hususun da ülkemizin tasarruf seviyesinin daha yüksek seviyelere çıkması olduğunu ifade etti.

Nebati, borsada işlem gören şirketlerin sahip olduğu potansiyeli giderek daha net fark eden yatırımcıların, tasarruflarını sermaye piyasaları vasıtasıyla değerlendirmelerinin son derece doğal ve olumlu bir gelişme olduğuna da vurgu yaptı.

EKONOMİST ASH: MÜZİK DURDUĞUNDA BORSA İSTANBUL’DA NE OLACAK ENDİŞELENİYORUM

Geçtiğimiz günlerde Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Twitter’da BİST-100 endeksinin yükseliş grafiğini paylaşarak şunları dedi: “Reel faizin böylesine ekside Türkiye’de, borsada sıradışı yükseliş var. İnsanların, enflasyondan korunmak için yapabileceği çok az şey var. Müzik durduğunda ve birisi enflasyon sorununa el atmaya başladığında ne olacağı konusunda endişeleniyorum.”

Bu kapsamda, Orta Vadeli Program’da yurtiçi tasarruf oranının hem kamu hem de özel kesim tarafından yükseltilerek 2025'te yüzde 32,6’ya yükseltilmesini hedeflediklerine dikkat çeken Nebati, “Bu hedeflere ulaşabilmek için, sermaye piyasalarını da yakından ilgilendiren bireysel emeklilik sistemine özel bir önem veriyoruz.

Bu kapsamda, 2013 yılından bu yana devam eden yüzde 25 devlet katkısını bu yılın başında yüzde 30’a çıkardık. Ayrıca, yakın dönemde bu sistemden 18 yaş altı gençlerimizin de yararlanmasının önünü açtık.

Bunlara ek olarak geçen yıl Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nu (BEFAS) hayata geçirdik. Bu platform sayesinde vatandaşlarımız, sadece kendi şirketleri tarafından sunulan fonlara değil, getiri ve risklerini değerlendirerek istedikleri emeklilik fonlarına kolayca yatırım yapabiliyorlar.

Attığımız tüm bu adımlar sayesinde emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu fonlardaki güçlü büyüme performansını destekleyerek sermaye piyasalarımız için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tasarrufların artırılarak sermaye piyasalarına kanalize edilmesi bakımından kurumsal yatırımcıların önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bakan Nebati yatırım fonlarna olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu ilgi sayesinde menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünün 565 milyar TL seviyesine ulaştığını söyledi.

Nebati, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin toplamda neredeyse 1 trilyon lira sınırına dayanmış olmasının, Türkiye'de yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını açıkça gösterdiğine de vurgu yaptı.