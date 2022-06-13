Kulis: Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın arası açıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 08:49

Eski CHP milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı bakanlıktan istifa ederek ayrılan Berat Albayrak’ın 'arasının açık olduğunu' yazdı.

Yarkadaş bugünkü köşe yazısında, söz konusu durumun izlerinin iktidara yakın medyada görülebildiğini belirterek, AKP'li bir kaynağıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Hafta sonu sadece CHP’lilerle değil, AKP’lilerle de konuştum. Sohbetimizin ana gündemi tabii ki; ekonomideki gidişattı… Konuştuğum hiçbir AKP’li, 'İşler iyiye gidecek' diyemedi. Sohbet sırasında söz döndü dolaştı medyaya da geldi. AKP’li kaynağım, “Yapılan araştırmalar, bize en çok zararı AK Parti’yi destekleyen medyanın verdiğini ortaya koyuyor’’ dedi.

Sohbet sırasında bu tespiti biraz irdelemek istedim… Haliyle de “Nasıl yani?” diye sordum. Kaynağım AKP medyasına ilişkin geniş bir analiz yaptı ama ben size sadece güncel olan kısmını onun ağzından aktarayım:

“Sabah Gazetesi’ni biliyorsun. Eski bakanımız Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak yönetiyor. Salih Tuna, Okan Müderrisoğlu, Melih Altınok ve diğerlerinin yazılarına bakar mısınız? Açık ve örtülü olarak Hazine Bakanımız Nureddin Nebati’yi iğneliyorlar. Kimi zaman da sert yazılar yazıyorlar. Bunun sebebi belli. Nureddin Bey, Berat Bey’le makası açınca, eleştiriler de ardı sıra gelmeye başladı”

Bu sözler üzerine kaynağıma ‘’Bir saniye; Nureddin Bey’le Berat Bey’in arası limoni mi?” sorusunu yönelttim.

Kaynağım anlatmaya devam etti:

“KRT TV’deki bir yayında ‘Nebati’yi Berat Albayrak getirdi’ demiştiniz. Bu büyük oranda doğru bir tespitti. Zaten birlikte çalışıyorlardı. Ancak Nureddin Bey zaman içinde özgün tavrını ortaya koymaya başladı. Yakın çevresine de ‘Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bana verdiği talimatları yerine getiririm. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket eder ve onun politikalarını uygularım’ demeye başladı. Nureddin Bey’in bu tavrı, Berat Bey’de rahatsızlık yaratıyor. Ona yakın kalemler de bu rahatsızlığı yansıtıyor. Ancak bu onların kişisel rahatsızlığı değil. Onlar bir düşünceyi ifade ediyorlar..”