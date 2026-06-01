Bakan Şimşek'ten büyüme verileri sonrası ilk açıklama: 'Ekonomimiz çoklu şoklara rağmen...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON ABD DOLARI SEVİYESİNİ AŞTI

Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı çoklu şoklara rağmen büyüme performansını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı:

Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon ABD Doları’nı aştı

2026 İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2,5 BÜYÜME

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Böylece büyüme performansı beklentilerin altında kaldı.