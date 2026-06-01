Bakan Şimşek'ten büyüme verileri sonrası ilk açıklama: 'Ekonomimiz çoklu şoklara rağmen...'

1.06.2026 12:50:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdığını ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını belirterek, ilk çeyrekteki yüzde 2,5'lik performansı değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON ABD DOLARI SEVİYESİNİ AŞTI

Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı çoklu şoklara rağmen büyüme performansını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeyi kullandı:

Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon ABD Doları’nı aştı

2026 İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2,5 BÜYÜME

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Böylece büyüme performansı beklentilerin altında kaldı.

Mutlak butlan kararı sonrası enflasyon beklentilerinde yılın en 'iyimser' tablosu! Memur ve emeklilerin temmuz zammını doğrudan etkileyecek mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde TCMB anketindeki aylık beklenti yüzde 1,89 olurken, bu oran ocak ayından bu yana açıklanan tüm verilerin altında kalarak yılın en iyimser tablosunu ortaya koydu.
TÜRK-İŞ mayıs ayı verileri açıklandı: Açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı TÜRK-İŞ’in mayıs ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 174 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL’ye yükselirken, yıllık mutfak enflasyonu yüzde 40’ın üzerindeki seyrini korudu.
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: Zirveye tırmanan o isimler dikkat çekti Küresel piyasalardaki yapay zekâ rallisiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti mayıs ayında 220 milyar dolar artarak 2,9 trilyon dolara ulaşırken, Larry Ellison ve Michael Dell teknoloji hisselerindeki yükselişle ayın en çok kazanan isimleri oldu.