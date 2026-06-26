İsviçreli dev bankadan kritik altın analizi: Mevcut seviyeler yatırımcı için alım fırsatı mı?

Güçlü ABD Doları ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları kasım ayından bu yana ilk kez 4.000 doların altına geriledi.

İsviçreli banka UBS tarafından yayımlanan analizde, “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD Doları'nın güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti” ifadelerine yer verildi.

Analizde, altın fiyatlarının kısa vadede 3.850-4.000 dolar aralığında işlem görmeye devam edebileceği öngörüldü.

FAİZ ARTIŞI MASADA OLMAYABİLİR

Piyasadaki bazı beklentilerin aksine, Fed'in yakın vadede faiz artırmasının olası görünmediğini belirten UBS, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyon göstergesinin, Başkan Kevin Warsh'ın tercih ettiği ortalama ve piyasa bazlı ölçümlere yakın seyretmesini bekliyoruz. Ayrıca gümrük vergilerinin etkilerinin azalmaya başlamasıyla, enflasyonun önümüzdeki aylarda ılımlı olmasını öngörüyoruz.”

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

UBS, Fed'in yılın geri kalanında politika faizini sabit tutmasının muhtemel olduğunu, ancak bir sonraki adımın 2027 yılında faiz indirimi olacağını öngördü.

Analizde, piyasaların faiz artırımı beklentilerini geri çekmeye başlamasıyla birlikte altının yeniden destek bulabileceği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

Önümüzdeki yıla doğru azalan mali desteklerle birlikte daha yavaş büyüme, altın için daha elverişli bir zemin oluşturacaktır.

ABD DOLARI'NDA ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

UBS, ABD Doları'nda yeniden zayıflama potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Analizde, “Büyük mali ve dış açıklar ve halihazırda yüksek olan ABD Doları varlıklarına yapılan yatırımcı tahsisleri de dahil olmak üzere yapısal zorluklar, risk dengesinin zaman içinde daha az destekleyici hale geleceğini göstermektedir. Daha zayıf bir dolar, tarihsel olarak altın için güçlü bir itici güç olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Analizde, merkez bankalarının altın talebinin piyasayı destekleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ettiği vurgulanırken “Mayıs ayına ait ön veriler, merkez bankası alımlarında bir artış olduğunu gösterdi; Polonya 18 ton, Çin ise 10 ton altın satın aldı. Genel olarak merkez bankası alımlarının yıllık bazda 750-1.000 metrik aralığında kalmasını bekliyoruz. Bu talebin, tek başına fiyatları keskin bir şekilde yükseltmese de piyasa için istikrarlı bir temel sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

UBS'DEN 12 AYLIK ALTIN TAHMİNİ

UBS, mevcut koşullar altında altının uzun vadeli yatırım açısından olumlu görünümünü koruduğunu belirtti.

Analizde şu görüşlere yer verildi:

Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5.200 ABD Doları'na doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz.

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