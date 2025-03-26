Bakan Şimşek'ten asgari ücrete ara zam açıklaması: İkinci zam yapılacak mı?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:13

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:13

Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara neden olurken ekonomi yönetimi bir dizi karar aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması öncesinde 36,74 seviyesinde olan dolar/TL kuru, 41,1’e yükselmiş, Euro ise 44,58 seviyesine kadar çıkmıştı. Ancak Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle döviz piyasalarındaki yükseliş sınırlı kaldı. Yeni haftada dolar 38 seviyesinde dengelenirken, Euro ise 41 seviyelerinde bulunuyor.

Milyonlarca yurttaş, 3 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisini ve 17 Nisan’daki Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın alım gücünü zorlarken, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiği yönündeki tartışmalar hız kazandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2025’te asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "2025’i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak son yıllardaki sıkıntılarımızı geride bırakacağız. (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca yurttaşın merak ettiği soruya yanıt verdi. Şimşek, enflasyon beklentilerindeki artışın şu an için asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasının gerektirmediğini ifade etti.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerine dair yaptığı değerlendirmede, Türk Lirası varlıklarında yaşanan dalgalanmalara rağmen yıllık enflasyon hedeflerine ulaşmada bir engel görmediklerini belirtti. Orta Vadeli Program’da (OVP) herhangi bir revizyonun gündemde olmadığını da vurguladı.