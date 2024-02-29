Bakan Şimşek'ten büyüme yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan 2023 yılı büyüme verilerini değerlendirdi. Şimşek, "2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Reuters
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:25
Bakan Şimşek'ten büyüme yorumu
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme verilerinin açıklanmasının ardında değerlendirmede bulundu.

Büyümenin 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 oranında gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "Milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi" dedi.

Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısı, yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi.

Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü. 2023 yılında büyümenin yaklaşık üste biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz.

Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz.

Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artısına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz.”


Mehmet Şimşek haberleri büyüme haberleri enflasyon haberleri Dezenflasyon haberleri

İlgili Haberler

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi
Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!

Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!
Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'

Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran mesaj!

Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran mesaj!
AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’

Rıza Akpolat’tan Nasuh Mahruki iddiası... ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!

Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!
Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor

Fransa 3 bin avro maaşla tarım işçisi arıyor
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…