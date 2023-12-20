Bakan Şimşek: Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz
Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel kurula katılarak konuşma yaptı.
"Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak" ifadelerini kullanan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.
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