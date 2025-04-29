Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Beklentilerde kötüleşme var'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. New York'taki temaslarının son derece verimli geçtiğini belirten Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük yatırımcılarla yapılan görüşmelerin de oldukça faydalı olduğunu vurguladı.

PROGRAMA GÜÇLÜ DESTEK

Enflasyonu düşürme öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok" dedi. Yatırımcıların, içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sorguladığını belirten Bakan Şimşek, buna rağmen programa güçlü bir destek olduğunu iddia etti.

Global ölçekte risk iştahındaki azalma nedeniyle Türkiye’den fon çıkışlarının arttığını belirten Şimşek, Türkiye'nin büyüme için dış talebe daha az bağımlı olduğunu söyledi. Ayrıca, büyüme sürecinin geçici olarak yavaşlayabileceğini ancak orta-uzun vadede güçlü bir büyüme perspektifine sahip olduklarını dile getirdi.

'ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE KÖTÜLEŞME VAR'

Fon çıkışının etkilerinin biraz daha fazla olabileceğini belirten Şimşek, "Ortaklık yatıştığında Türkiye'nin ciddi avantajları ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin net olduğunu ve "Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var" şeklinde bir açıklama yaptı. Merkez Bankası ve Bakan Şimşek enflasyon beklentilerinde pek çok kez revizeye gitmişti.

Türkiye’nin dünyadan kopmadığını belirten Şimşek, alınan önlemlerle bu süreci yönettiklerini söyledi. Ayrıca, bütçeyi daha verimli alanlara kaydırarak tasarruf tedbirlerine başladıklarını ifade etti. "Programda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok, yatırım ayağını çok güçlü bir şekilde destekleyeceğiz" diyerek, mevcut programın devam edeceğinin altını çizdi.

Son olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı önceliklerinden biri olarak belirlediklerini söyledi.