Bakan Şimşek'ten Euro cinsi tahvil yorumu

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:13

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından Euro cinsi tahvil ihracıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı Euro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu.

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."