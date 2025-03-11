Bayram öncesi ulaşım fiyatları uçtu: Otobüs ve uçak biletlerindeki artış tepki çekti!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:43

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:43

Bayram tatili öncesinde ulaşım sektöründe bilet fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Bayramdan önceki hafta 1.150 TL olan otobüs biletleri, bayram arifesinde 1.800 TL'ye ulaştı. Uçak biletleri ise 1.300 TL’den 4 bin 800 TL’ye kadar çıktı. Yurttaşlar bu artışlara tepki gösterirken, şirket yetkilileri talep yoğunluğunu gerekçe göstererek zamları olağan karşıladı.

Son yıllarda birçok sektörde görülen fırsatçılık ve yüksek kâr hırsı, bayram dönemlerinde ulaşım sektöründe de kendini gösteriyor. Otobüs ve uçak firmaları, tam kapasiteyle çalışıp ek seferler düzenlemelerine rağmen bilet fiyatlarına zam yapıyor. Ramazan bayramı öncesindeki hafta ile bayram arifesindeki fiyat farkı oldukça büyük.

Örneğin, 17 Mart'ta İstanbul’dan Trabzon’a otobüs bileti 1.100 TL iken, 29 Mart’ta bu fiyat 1.800 TL’ye yükseliyor. Bu da bir hafta içinde yüzde 70’e varan zam anlamına geliyor.

Uçak biletlerinde ise durum daha da çarpıcı. 17 Mart'ta İstanbul’dan Adana’ya 1.300 TL’ye bilet bulunabilirken, bir hafta sonra fiyat 4 bin 869 TL’ye çıkıyor. Buradaki zam oranı yüzde 350’yi buluyor.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ ŞİRKETLERDEN SAVUNMA

Fiyat artışlarına tepki gösteren yurttaşlar firmaları fırsatçılıkla suçluyor.

İstanbul Esenler Otogarı’nda faaliyet gösteren büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü ise fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkili, "Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz" dedi.

Bir hava yolu şirketi temsilcisi ise, "Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu" açıklamasında bulundu.

FİYAT ARTIŞLARI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, her yıl benzer fiyat artışlarının yaşandığını belirterek, "Hem otobüs hem de hava yolu şirketleri bu zamları nasıl gerekçelendiriyor? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak biletleri için bir tavan fiyat uyguluyor. Ancak bayram dönemlerinde bu sınır aşılıyor. Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği'nde de otobüs biletleriyle ilgili düzenlemeler var, fakat firmalar uymuyor. Aslında fiyat değişiklikleri 1 ay öncesinden ilgili bakanlığa bildirilmek zorunda, ancak bayramdan birkaç gün önce fiyatlar fahiş şekilde artıyor. Tüketiciler, aşırı zam yapan firmaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na veya Ulaştırma Bakanlığı’na CİMER üzerinden şikâyet edebilir" dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, "Bu durum sadece Türkiye’de değil, dünyada da yaşanıyor. Şirketlere neden zam yaptıklarını sormak bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken, biletini erken almak. Ulaşımda fiyatlar tamamen arz-talep dengesine bağlı olarak şekilleniyor. Talebin yoğun olduğu dönemlerde bilet almak isteyenler, önceden rezervasyon yapmalı" ifadelerini kullandı.