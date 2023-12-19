Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis'te 2024 bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek adına gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Son 21 yılda 198 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Bakan, bu yatırımların ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı, demiryolu, havayolu, denizyolu, karayolu ve haberleşme projeleriyle Türkiye'nin ulaşım ve iletişim ağını daha hızlı, güvenli ve ekonomik hale getirdiklerini söyledi. Ayrıca Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, 12'nci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda lojistik sektöründe demiryolunun etkin kullanımını sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, devam eden ve planlanan projeler arasında şehir içi raylı sistemlerin genişletilmesi, yeni hızlı tren hatlarının yapımı, otoyol çalışmalarının hızlandırılması gibi konuları da açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin jeopolitik konumunu göz önünde bulundurarak Asya'dan Avrupa'ya yeni lojistik koridorları oluşturma çabalarını da paylaştı.

İSTANBUL-ANKARA ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK

Bakan Uraloğlu, yeni bir projeden de bahsederek "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz" diye aktardı.

Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının da 2026 sonu ya da 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.