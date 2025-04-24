Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle toplantı sonrası açıklama: 'Kapsama problemi yaşamadık'

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan incelemelere dair açıklamalarda bulundu. Bakan, köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini ve baz istasyonlarında kapsama sorunu yaşanmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle toplantı sonrası açıklama: 'Kapsama problemi yaşamadık'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:44

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası GSM operatörlerinin hizmet verememesi konusunda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom temsilcileriyle yapılan toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "2.5 kat olan kapasitede 7-10 kat artış olunca mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'ini karşılayamadık" dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İstanbul'da köprülerimizde gerekli kontroller yapıldı, depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

BTK Başkanımız, bakan yardımcımız, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya geldik. İstanbul'da 3 operatörün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Baz istasyonlarında kapsama problemi yaşamadık."



Etiketler: #ULAŞTIRMA ve altyapı bakanı #Abdulkadir #gsm #deprem

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