Bakan Vedat Bilgin'den staj mağdurlarına tepki: Onlar mağdur değil, o kavramı kullanamazlar

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:30

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 10:54

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düğüm kısmen çözüldü. 1999 öncesi çıraklık ve stajyerlik yapanlar ise kapsam dışı kaldı. Bu gelişme sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çırak ve stajyer kaydı olanlar düzenlemenin kendilerini de kapsamasını istiyor.

Konuyla ilgili iktidara yakın Sabah'a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj mağdurlarının "mağdur" olmadığını ve bu grupla ilgili bir çalışma yürütülmediğini açıkladı.

Bilgin, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. Prim 'patronun kim' diye soruyor. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey" dedi.

EYT düzenlemesinin Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, şubat ya da marta ilk maaşların yatacağını söyledi.