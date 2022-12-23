'Asgari ücret' şerhinin ardından: Destici, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı ziyaret etti

23 Aralık 2022 Cuma, 12:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret rakamına muhalefet şerhi koyan Türk-İş'e Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nden ziyaret adımı geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu.

BBP'den yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde dün akşam yapılan görüşmede, 2023 yılında uygulanacak asgari asgari ücret rakamının değerlendirildiği belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş ise 9 bin TL’lik beklentisi karşılanmadığı için sendika asgari ücretin açıklandığı basın toplantısına katılmamıştı. Türk-İş Ergün Atalay, “Anayasada asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları” göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır” demiş ve 8.500 TL'nin işçilerin ve kamuoyunun beklentisini karşılamadığını belirtmişti.