Bakan Vedat Işıkhan'ın ilk sınavı: Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:19

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:21

Cumhurbaşkanı ikinci turu seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Işıkhan’ın gündeminde, ilk 3 ay içerisinde ele alınması gereken dosyalar arasında asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı ve yeni emeklilik sistemi gibi konular yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANACAK

2023 yılının ilk 5 ayı geride kalırken, 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin belirlenmesi için de geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu ay içinde toplanması bekleniyor.

Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Iışkhan davet edecek. Komisyona 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 de bakanlık temsilcisi katılacak. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrette yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Öte yandan, aski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını dile getirmişti. Belirlenecek yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren ocak ayına kadar geçerli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan’ı bekleyen dosyalardan biri de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu. Nisan ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Bu zamma ek olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacağını belirtmişti. Seyyanen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için Meclis düzenlemesi bekleniyor. Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündemde. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Memurların toplu sözleşme gereği alacağı zam oranları son olarak haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla açıklığa kavuşacak. Geçtiğimiz 5 aylık dönemde ocak ayında enflasyon 6.65, şubat ayında 3,15, mart ayında 2,29, nisan ayında 2,39 ve son olarak mayıs ayında 0,04 olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı birçok açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını söylemişti. Mevcut maaş tablosunda en düşük memur maaşının bu seviyelere çıkarılması için en az yüzde 94 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Haziran ayı enflasyonu ile memurların alacağı fark belli olacak. Bu farkın üzerine refah pay eklemesi yapılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ara dönemde bin 100 lira olan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Erdoğan, seçim öncesi bayram ikramiyesi için yaptığı açıklamada, "Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Kurban Bayramı ikramiyesinin yükselmesi durumunda işlemleri tamamlanmamış EYT'liler de Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Haziran ayından önce başvurusunu yapan EYT’lilere de zam gelecek mart ayından bu yana 1 milyondan fazla EYT’li hak sahibine emekli aylıkları bağlanmaya başlandı. 3 Mart’tan itibaren temmuz ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, emeklilik işlemleri yapılmamış olsa dahi maaş artışlarından yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

Temmuzdan sonra başvuru yapanlar ise zamlı maaş alacaklar. Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emekli maaş zammı, aktif çalışan memurların maaş artışına endeksli olarak uygulanacak. Ev hanımlarına emeklilik desteği gelecek Bakan Işıkhan’ın ele alması beklenen dosyalardan biri de Aile Koruma Programı olacak.

Bu program ile özellikle ev hanımlarına emeklilik ve sosyal güvence verilmesiyle ilgili destekler yer alıyor. Program çerçevesinde ev hanımlarının primlerinin 3’te birini devlet ödeyecek ve annelere erken emeklilik, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi destekler verilecek.