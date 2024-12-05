Bakanlığın kredi açıklamasında kriz sözleri! 'Kamu bankalarında görev zararları...'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 05.12.2024 - 13:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine faiz/kâr payı destekli kredi uygulamasından faydalanan çiftçi, esnaf ve sanatkâr sayısını ve toplam kredi büyüklüğünü açıkladı. Uygulama kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğratılmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

'KREDİLERİN BİR KISMI BAKANLIKÇA KARŞILANMAKTADIR'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çiftçiler ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine faiz/kar payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratıldığına yönelik kamuoyunda yer alan iddialara karşı doğru bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür. Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız kamu bankalarımız aracılığıyla hazine faiz/kar payı destekli kredilerden yararlanmaktadır. Söz konusu kredilerin faiz/kar payı yükünün belirli bir kısmı bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımızca karşılanan tutarlar bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödenmektedir.

2001 krizinden sonra bütçe disiplininin sağlanması ve kamu bankalarında görev zararlarının tekrar yaşanmaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 25 Kasım 2000 tarihinde yayımlanan 4603 sayılı Kanun ile bütçede ödenek bulunmaksızın kamu bankalarımıza bir görev verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, bakanlığımızın mevcut uygulaması kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir."

GÖREV ZARARININ ADI GÖREVLENDİRME OLDU!

Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemelerin bakanlık tarafından şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı iddia edilen açıklamada şu sözlere de yer verildi:

"2001 yılı öncesindeki uygulamalardan 233 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yer alan 'görev zararı' ifadesi, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile 'görevlendirme' olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna açıklanan resmi raporlarda da bütçeden yapılan söz konusu ödemeler 'görevlendirme gideri' olarak yer almaktadır.

Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemeler bakanlığımız tarafından yayımlanan raporlarda şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hazine faiz/kar payı destekli kredi uygulaması çiftçiler için 2004 yılında, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlamıştır. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf ve sanatkar bu imkandan faydalanmıştır.

Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'si bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 2024 yılında sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar TL'ye, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir.''