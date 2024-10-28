Kamu bankaları için özel tertip borçlanma senetleri sınırı normalleşiyor: yüzde 3’ten yüzde 1’e düşürüldü

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:41

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:41

2023 seçimleri öncesinde kamu bankalarının daha uygun şartlarda kredi verebilmesi için kullanılan özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili düzenlemeler yeniden eski seviyelere çekiliyor. TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre bu senetlerin ihraç sınırı yüzde 3'ten yüzde 1'e düşürülecek.

SÜREÇ NORMALLEŞME OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bankacılar bu adımın kamu bankalarına sağlanan ek sermaye veya sermaye benzeri kredilerin azaltılacağı anlamına geldiğini ve bunun "normalleşme" olarak değerlendirildiğini belirtiyor. 2025 bütçe teklifinde, "Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki ilgili ödeneklerin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği" belirtiliyor.

Önceki dönemde yüzde 3 olan bu oran son yıllarda kullanılmamıştı. Kamu bankaları bu menkul kıymetleri alarak Hazine'ye borç sağlıyor Hazine de bu fonları Varlık Fonu üzerinden bankalara sermaye veya sermaye benzeri kredi olarak aktarıyordu. Mart 2023'te Hazine, bu yöntemle kamu bankalarına 111,7 milyar liralık destek sağlamıştı.

Bankacılık kaynakları, özel tertip ihracın Euro veya dolar cinsinden yapılması nedeniyle Hazine'nin bu borçlanmaların bilançosunda yer almamasını tercih ettiğini belirtiyor. Bu düzenlemenin sonucunda, kamu bankalarına ek sermaye sağlanması veya sermaye benzeri kredilerin azaltılması öngörülüyor.

REGÜLASYONLARDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Son bir yıl içinde Hazine ve Merkez Bankası, ekonomi politikasında alışılagelmiş uygulamalara geri dönüş sinyalleri verdi. Bu kapsamda menkul kıymet tesisi gibi birçok düzenleme kaldırıldı veya eski sınırlara çekildi.