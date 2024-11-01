Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı
Çiftçiler için ayrılan 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.
67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 1, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun.?? pic.twitter.com/Tb24bCxIf9
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #Tarım #çiftçi
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