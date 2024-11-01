Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Çiftçiler için ayrılan 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:54

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #Tarım #çiftçi

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