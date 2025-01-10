Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:41

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."


Etiketler: #aktar #Bakan #hesap

İlgili Haberler

Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi: Yeni Yol'un Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu

Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi: Yeni Yol'un Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Şam'a ziyaret... Görüşmelerden ne çıktı?

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Şam'a ziyaret... Görüşmelerden ne çıktı?
Fatih Erbakan'dan iktidara: 'Artık vakit tamam'

Fatih Erbakan'dan iktidara: 'Artık vakit tamam'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler