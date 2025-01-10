Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:41

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:41

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."