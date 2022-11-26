Bakanlıktan oto galeriler için şaşırtan uygulama

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:22

Yatırımcıya yeni teşvikler ve vergi indirimleri içeren 25 maddelik yeni torba kanun teklifi, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

VERGİ KAYBINA KARŞI ÖNCEDEN TEMİNAT ALMA

Yasa düzenlemesiyle motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 30 milyon TL'ye kadar teminat alma, uygulamaya ilişkin usül ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verildi.

Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

"İLERİDE BİR HUSUMET OLURSA..."

Yeni yasa düzenlemesine tepki gösteren otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Türkçesi; 'Sen bana 30 milyon TL ver, ileride bir husumet olursa ondan düşerim' kanunu yürürlükte!

Yani artık motorlu araç ticareti yapanlar, sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı'na 30 milyon TL'ye kadar teminat yatıracak."



