Balıkesir'de ekmeğin hem gramı düştü hem de zam yapıldı
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptı.
Balıkesir’de ekmek 220 gramdan 210 grama düşerken fiyatı da 2,50 TL’den 3 TL’ye yükseltildi.
Oda başkanı Niyazi Tunç, fırıncıların artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında 50 kuruşluk güncelleme yaptığını söyledi.
HEM GRAMI DÜŞTÜ HEM DE ZAM YAPILDI
Daha önceden 220 gramlık ekmek 2,50 liraya satılırken, güncellemeyle birlikte ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.
İlgili Haberler
- Son dakika: LPG'ye bir zam daha yolda!
- AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ekmeğe zam
- Elektrik üretimine doğalgaz zammı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Kartla yapılan ödemeler yüzde 76 arttı
- Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
- Netflix Türkiye bu hafta yayınlanacak yapımları açıkladı
- Yavru köpek 'Dora'yı öldüren kişinin cezası belli oldu
- 'Ailene büyü yapılmış' diyen adamı polise yakalattı
- Motosikleti çalınan kurye: Geleceğimi çaldılar
- HDP'den 'ittifak' açıklaması
- Mastercard ve Visa'dan Rusya'ya yaptırım kararı
- Ekmeğin hem gramı düştü hem de zam yapıldı
- Bir ilde daha ekmeğe zam