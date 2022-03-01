Balıkesir'de ekmeğin hem gramı düştü hem de zam yapıldı

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptı.

İHA
01 Mart 2022 Salı, 15:45
Balıkesir'de ekmeğin hem gramı düştü hem de zam yapıldı
Abone Ol google-news

Balıkesir’de ekmek 220 gramdan 210 grama düşerken fiyatı da 2,50 TL’den 3 TL’ye yükseltildi. 

Oda başkanı Niyazi Tunç, fırıncıların artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında 50 kuruşluk güncelleme yaptığını söyledi. 

HEM GRAMI DÜŞTÜ HEM DE ZAM YAPILDI

Daha önceden 220 gramlık ekmek 2,50 liraya satılırken, güncellemeyle birlikte ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler