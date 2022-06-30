Banka kartı ve kredi kartı olan herkesi kapsıyor! Temassız ödemede limit arttı
Kredi kartı ve banka kartı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Banka ve kredi kartı kullananlara yönelik temassız ödeme limiti yükseltildi. 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
Kredi kartı ve banka kartı kullanan milyonlarca kişi için geçerli.Temassız Ödeme limitlerinde değişikliğe gidildiği açıklaması geldi.
Temassız Ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi Kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı.
Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
EN SON 1 ŞUBAT'DA GÜNCELLENMİŞTİ
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti.
750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.
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