Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:58

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Kredileri Eğilim Anketi verilerini yayımladı.

İşletmelerin banka kredilerine olan talebi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış gözlenirken, diğer tüm işletme kredi türlerinde talepte artış olduğu görülmektedir. Stok artırımı ve işletme sermayesi talebi en çok artıran faktör olmuştur. 2022 yılının üçüncü çeyreği için beklenti, yabancı para cinsinden açılan kredi türünde talebin azalmaya, diğer işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir.

Ankete göre,

2021'in dördüncü çeyreğinde Türk Lirası cinsinden açılan krediler yüzde 18 artarken 2022'nin birinci çeyreğinde yüzde 6.40 arttı. 2022'nin ikinci çeyreğinde ise yüzde 13.20 düştü.

2021'in dördüncü çeyreğinde yabancı para cinsinden açılan krediler yüzde 16.80 düşerek yılı tamamlarken 2022 birinci çeyreğinde de yüzde 18 ile düşüşe devam etti. 2022'nin ikinci çeyreğinde ise 31.30'luk düşüş gözlendi.

Banka Kredileri Eğilim Anketi