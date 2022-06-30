TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (20 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
30 Haziran 2022 Perşembe, 15:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (20 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13336
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14536
BHD BAHREYN DİNARI 44.2328
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17841
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.8394
BWP BOTSVANA PULASI 1.3425
BRL BREZİLYA REALİ 3.2177
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11353
CZK ÇEK KORUNASI 0.70053
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6416
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30307
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0188
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6723
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21100
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3017
HKD HONG KONG DOLARI 2.1256
IQD IRAK DİNARI 0.01143
ISK İZLANDA KRONU 0.12480
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03545
LYD LİBYA DİNARI 3.4553
HUF MACAR FORİNTİ 0.04368
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28127
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7836
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82508
EGP MISIR LİRASI 0.88704
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0188
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00153
PEN PERU YENİ SOLU 4.4044
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6965
RSD SIRP DİNARI 0.14770
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9630
SDG SUDAN POUNDU 0.02925
SYP SURİYE LİRASI 0.00664
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0186
THB TAYLAND BAHTI 0.47149
TND TUNUS DİNARI 5.4124
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7715
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56485
OMR UMMAN RİYALİ 43.3154
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.5211
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7644
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55963
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.3694

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