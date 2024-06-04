Banka kredilerinde yeni uygulama
Bireysel emeklilik birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan düzenleme ile birikimler teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılabilecek.
Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması bugün başladı.
NTV'nin aktardığına göre, krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonları'nda değerlenmeye devam edecek.
Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncellenecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2023 yılında BES birikimi ile kredi kullanımının önü açan bir yönetmelik yayınlamıştı.
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