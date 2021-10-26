Bankacıların gözü Merkez Bankası'na çevrildi

26 Ekim 2021 Salı, 09:38

TCMB'nin enflasyon raporu 28 Ekim'de gerçekleşecek. Aynı gün öğleden sonra ve takip eden gün ise resmi tatil.

Dolar/TL yeni rekor olan 9.85'e kadar yükselişinin ardından dün 9.5495'e kadar gerilemişti. Kur bu sabah saat 0855'te 9.5905/9.6350 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.1283/11.1809, sepet bazında TL 10.3594/10.4080 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 459/465 baz puandan tamamladı.

Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankaları da dün başta ticari olmak üzere kredi faiz oranlarını da 200 baz puan civarında indirdi.

TCMB'nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL'de değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin TL'ye etkisi de takip edilmeye başlandı.

ÇIKIŞ YÖNLÜ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR



Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

TL, AÇIK ARA NEGATİF AYRIŞTI

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

DEĞER KAYBI RİSKİ SÜRÜYOR



Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.

SINIRLI BİR ALAN KALDI



Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.