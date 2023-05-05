Bankacılık krizi korkutuyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:34

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:41

Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar bugün en çok konuşulan konulardan birisinin bankacılık krizinin yaygınlaşması olduğunu açıkladı.

Bir basın toplantısı ile 2022 kârları ve 2023 hedeflerini paylaşan Kafadar, 2023 planlamalarını yaparken piyasada beklenen riskleri ise şöyle sıraladı:

“Banka krizi olabilir mi bilemeyiz ama talep düşüşü ve enflasyon kesin olarak görünüyor. Biz daha yüksek enflasyon rakamlarını da görmüş enflasyona alışkın bir milletiz ama bu kez Avrupa ve ABD’de de yüksek enflasyon görüyoruz. Bunlar için hazırlıklar yapıyoruz. Demir çelik sektöründe en büyük sorunun ticari kısıtlamalar ve vergilendirmeler olacağını görüyoruz.”

"DOLAR ÖNGÖRÜMÜZ 22.5"

Holdingin 2022’de cirolarını 47 milyar TL’den 106 milyar TL’ye yükselttiklerini söyleyen Kafadar, 2023 için 156 milyar lira ciro hedeflediklerini belirtti. Kafadar, “2023 yılı için ortalama dolar kurunu 22.5 TL olarak öngörüyor ve 7.2 milyar dolar ciro bekliyoruz” dedi.