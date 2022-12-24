Borusan'a vergi incelemesi

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'ye 2018, 2019, 2020, 2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:23
Borusan'a vergi incelemesi
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Borusan Yatırım ve Pazarlama tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dört yıla ilişkin vergi incelemesi yapılacağı duyuruldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020, 2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligatın kendilerine ulaştığı belirtildi.


Borusan Yatırım ve Pazarlama Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi denetimi

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