Bankacılık sektöründe önemli artış: Mevduat ve kredi hacmi yükseldi!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:22

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 86,4 milyar lira artarak 18 trilyon 469,2 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) bu dönemde 86 milyar 367 milyon 227 bin lira artarak 18 trilyon 469 milyar 217 milyon 172 bin liraya yükseldi.

Bu süreçte, TL cinsinden mevduat yüzde 1,12 artış göstererek 11 trilyon 211 milyar 601 milyon 279 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,71 azalarak 6 trilyon 470 milyar 243 milyon 949 bin lira seviyesine geriledi.

25 Ekim haftasında bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 198 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 168 milyar 83 milyon doları yurt içindeki yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önüne alındığında 25 Ekim itibarıyla 1 milyar 544 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 25 Ekim haftasında yüzde 1,24 artarak 1 trilyon 779 milyar 443 milyon 772 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 1,37 artışla 1 trilyon 812 milyar 4 milyon 822 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,52 artarak 2 trilyon 119 milyar 264 milyon 520 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 431 milyar 448 milyon 129 bin lirası konut, 58 milyar 446 milyon 470 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 289 milyar 549 milyon 173 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Ekim ile biten haftada 88 milyar 353 milyon 786 bin lira artarak 14 trilyon 555 milyar 839 milyon 463 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,90 oranında bir artış gösterdi.