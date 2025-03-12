Bankalar rekor kâr açıklarken halkın borcu katlandı: 'Bu sorunun tek çözümü erken seçimdir'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:45

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:45

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini, vatandaşın, çiftçinin, esnafın ve emeklilerin borç içinde ezildiğini vurguladı. “İktidar hâlâ ‘Enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyor ama acı gerçek ortada. Bankalar kârlarına kâr katarken, halk borç batağına saplandı, enflasyon vatandaşın alım gücünü yok ediyor” dedi.

BANKALAR REKOR KÂR AÇIKLADI HALKIN BORCU KATLANDI

Bankacılık sektörü, 2025 yılı Ocak ayında net kârını yüzde 48,2 artırarak 47,3 milyar liraya çıkardı. Kamu bankalarının kâr artışı yüzde 198,3 olarak gerçekleşirken, özel ve yabancı sermayeli bankalar yüzde 19’luk bir artışla daha sınırlı kaldı. Gülcan Kış, bu duruma tepki göstererek, “Bankalar kâr açıklıyor, vatandaş borç batağında. Bütün yük halkın omuzlarında, kazanan yine bankalar” dedi.

ÇİFTÇİ, ESNAF, KOBİ’LER BORÇ KISKACINDA

Ekonomik darboğaz, üreticileri de vurdu. KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcu Ocak ayında 114,8 milyar lira daha artarak 4 trilyon 487 milyar liraya yükseldi. 6 binden fazla KOBİ kredi borçlarını ödeyemediği için icra takibine düştü.

Benzer şekilde, tarım sektörü de büyük bir borç sarmalı içinde:

Çiftçilerin bankalara olan borcu 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldi.

Tarım kredilerinin 705 milyar lirası kamu bankalarına, 184 milyar lirası özel bankalara olan borçlardan oluşuyor.

Çiftçinin bankalara olan icralık borçları Ocak ayında 1 milyar lira artarak 4,5 milyar liraya ulaştı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tarımın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Çiftçi tarlasına değil, borcuna çalışıyor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları uçmuş, iktidar ise sadece seyrediyor. Tarımı yok ederek, gıda krizine zemin hazırlıyorlar.”

YURTTAŞIN BORCU 4,3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları da hızla artıyor. Son bir ayda vatandaşların bankalara olan borcu 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştı.

Bireysel krediler 2 trilyon 209 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borçları 1 trilyon 997 milyar liraya dayandı.

İcraya düşen bireysel kredi ve kart borçları 144 milyar liraya yükseldi.

Son bir ayda 303 bin kişi icralık oldu.

İcra takibinde toplamda 4 milyon vatandaş bulunuyor.

CHP’li Gülcan Kış, “Bu ekonomik sistem halkı soyup soğana çeviriyor. İktidarın tek derdi bankaların ve yandaş şirketlerin kârlarını artırmak. Halkın borcu ise çığ gibi büyüyor” dedi.

ENFLASYON EZEREK DEVAM EDİYOR!

İktidarın “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin halkı kandırmaya yönelik olduğunu belirten Gülcan Kış, gerçeklerin ortada olduğunu söyledi.

TÜİK, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2,27 olarak açıklarken, ENAG yüzde 3,37, İstanbul Ticaret Odası (İTO) yüzde 3,19 olarak hesapladı.

Yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 39,05, ancak ENAG yüzde 79,51, İTO yüzde 45,35 olarak açıkladı.

2021 Eylül ayında 100 lira olan bir mal sepeti bugün 505 liraya çıktı. Yani enflasyonun düşmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor, hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor.

Asgari ücretlinin alım gücü iki ayda 1.527 lira eridi.

En düşük emekli aylığının alım gücü 999 lira düştü.

Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke, G-20 içinde ise Arjantin’den sonra ikinci sırada.

Gülcan Kış, “Türkiye’nin enflasyonu Avrupa’da açık ara birinci. İkinci sıradaki Ukrayna ile aramızda 26 puan fark var. Bu ekonomi politikası, halka sefalet getiren bir yıkım politikasıdır” dedi.

'BU KRİZİN TEK ÇÖZÜMÜ ERKEN SEÇİMDİR'

Ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını vurgulayan Gülcan Kış, halkın giderek daha da yoksullaştığını belirterek, hükümetin bu politikalarla devam edemeyeceğini söyledi. “Kazanan bankalar, kaybeden halk! İktidar hâlâ masallar anlatıyor ama gerçekler ortada. Bu sistem devam edemez. Erken seçim kaçınılmazdır. Halkı değil, bankaları düşünen bu iktidarın gitme vakti geldi” dedi.