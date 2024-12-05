En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat için 32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL için en yüksek getiriyi sağladığı belirtilen bankalar, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2024 Perşembe, 12:41
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Son dönemde bankalar, müşterilerine cazip faiz oranları sunarak mevduat hesaplarını çekmeye devam ediyor. 32 gün vadeli 250.000 TL mevduat yatırımları için bankalar, yüksek faiz oranlarıyla rekabet ediyor. Bu dönemde en yüksek faiz oranını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlayacak imkanlar sunuyor. İster kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen, isterse uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için pek çok seçenek mevcut.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Yüksek faiz oranları sunan bankaların başında, faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkaranlar yer alıyor. Bu bankalar, 250 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran müşterilerine 10 bin TL'yi aşan net getiriler vaat ediyor. En dikkat çeken faiz oranları ise yüzde 56'ya kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte yatırımcılar cazip bir faiz getirisi elde edebiliyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

AKBANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 49,50

Net Getiri: 9 bin 764 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 764 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ODEA

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 10 bin 60 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

CEPTETEB

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 10 bin 455 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 455 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

YAPI KREDİ

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Getiri: 9 bin 173 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 173 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GetirFinans

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 10 bin 60 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

FİBABANKA

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51,00

Net Getiri: 10 bin 60 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

N KOLAY

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 48,00

Net Getiri: 9 bin 468 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 468 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Getiri: 9 bin 271 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 271 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ENPARA

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Getiri: 8 bin 482 TL

Vade Sonu Tutarı: 258 bin 482 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İŞ BANKASI

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 7 bin 890 TL

Vade Sonu Tutarı: 257 bin 890 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ALTERNATİF BANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 53,00

Net Getiri: 10 bin 455 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 455 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Getiri: 10 bin 258 TL

Vade Sonu Tutarı: 260 bin 258 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 9 bin 863 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 863 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

QNB

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 48,50

Net Getiri: 9 bin 567 TL

Vade Sonu Tutarı: 259 bin 567 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ONPLUS

Mevduat Tutarı: 250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 11 bin 47 TL

Vade Sonu Tutarı: 261 bin 47 TL

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