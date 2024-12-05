En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Mevduat için 32 gün vadeli en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar belli oldu. 250 bin TL için en yüksek getiriyi sağladığı belirtilen bankalar, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Son dönemde bankalar, müşterilerine cazip faiz oranları sunarak mevduat hesaplarını çekmeye devam ediyor. 32 gün vadeli 250.000 TL mevduat yatırımları için bankalar, yüksek faiz oranlarıyla rekabet ediyor. Bu dönemde en yüksek faiz oranını sunan bankalar, yatırımcıların daha fazla getiri elde etmelerini sağlayacak imkanlar sunuyor. İster kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyen, isterse uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcılar için pek çok seçenek mevcut.
Yüksek faiz oranları sunan bankaların başında, faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerine çıkaranlar yer alıyor. Bu bankalar, 250 bin TL gibi büyük meblağlar yatıran müşterilerine 10 bin TL'yi aşan net getiriler vaat ediyor. En dikkat çeken faiz oranları ise yüzde 56'ya kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte yatırımcılar cazip bir faiz getirisi elde edebiliyor.
İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:
AKBANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,50
Net Getiri: 9 bin 764 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 764 TL
ODEA
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 10 bin 60 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL
CEPTETEB
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 10 bin 455 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 455 TL
YAPI KREDİ
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 9 bin 173 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 173 TL
GetirFinans
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 10 bin 60 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL
FİBABANKA
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 10 bin 60 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 60 TL
N KOLAY
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Getiri: 9 bin 468 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 468 TL
GARANTİ BBVA
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 47,00
Net Getiri: 9 bin 271 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 271 TL
ENPARA
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Getiri: 8 bin 482 TL
Vade Sonu Tutarı: 258 bin 482 TL
İŞ BANKASI
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 7 bin 890 TL
Vade Sonu Tutarı: 257 bin 890 TL
ALTERNATİF BANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 10 bin 455 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 455 TL
ING
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Getiri: 10 bin 258 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 258 TL
DENİZBANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 9 bin 863 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 863 TL
QNB
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,50
Net Getiri: 9 bin 567 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 567 TL
ONPLUS
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 56,00
Net Getiri: 11 bin 47 TL
Vade Sonu Tutarı: 261 bin 47 TL
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