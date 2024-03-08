Bankalara yüzde 15 temettü izni
Bloomberg'in haberine göre, bankalara 2023 kârından en fazla yüzde 15 temettü ödemesine izin verilecek.
Reel sektör şirketlerinin temettü teklifleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sırasıyla yerini alırken bankalar için de görünüm netleşiyor.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, bankaların 2023 net karından en fazla yüzde 15 nakit temettü ödemesine izin verilecek.
"BDDK, AZAMI MİKTARI YÜZDE 15 OLARAK BELİRLEDİ"
Kaynaklar, bankaların halihazırda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) temettü izni için talep gönderdiğini ve BDDK’nın 2023 temettüleri için azami miktarı yüzde 15 olarak belirlediğini söyledi.
BDDK geçen yıl da bankaların net karının yüzde 15’ine kadar temettü dağıtmasına izin vermiş, önceki yıllarda ise karın sermayeye eklenmesini tavsiye etmişti. Bankaların net karı, 2023 yılında yıllık yüzde 44 artarak 620,5 milyar liraya yükseldi.
Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 3 bin 650 baz puan artırarak yüzde 45’e yükseltmesi sürecinde bankaların karlarındaki artış 2023’te yavaşlamıştı.
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