Bankaların takipteki kredileri artıyor: Yüksek faiz ve düşük gelir etkisi!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:18

Yüksek faiz oranları ve düşük gelir seviyeleri, bankaların takipteki kredi hacmini hızla artırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 14 Nisan itibarıyla bankaların takipteki kredi hacmi 368,4 milyar TL ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu artış, son 6 ayda yaklaşık 100 milyar TL'lik bir büyümeyi işaret ediyor.

KREDİ STOĞUNDA BÜYÜK ARTIŞ

2022 yılında yalnızca 3,3 milyar TL artan takipteki kredi stoğu, faizlerin artırıldığı 2023'te 28,5 milyar TL, 2024'te ise 101,7 milyar TL yükseldi. 2025'in ilk üç buçuk ayında ise bu rakam 75 milyar TL artış gösterdi.

BATIK KREDİ ORANLARI ARTIYOR!

İhtiyaç kredilerinde batık oranı yüzde 5'e yaklaşırken, toplam krediler içindeki takipteki kredi oranı 14 Nisan itibarıyla yüzde 2,04'e çıktı. Kredi kartlarında bu oran yüzde 3,84, bireysel ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 4,72 oldu. Ticari kredilerde ise oran, yüzde 1,53 ile görece düşük kaldı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2025 Şubat ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 52 oranında artarak 167 bin 163'e yükseldi. Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da yüzde 40 artışla 149 bin 924'e çıktı. Genel olarak bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı Şubat 2025 itibarıyla 3 milyon 998 bin 602'ye ulaştı.