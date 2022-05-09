Barajlar, elektrik üretiminde doğalgazı geçti

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:10

Türkiye'nin elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 912 bin 312 megavatsaatle 21 Nisan'da, en düşük tüketim ise 723 bin 439 megavatsaatle 3 Nisan'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaate yükselirken, üretim yüzde 0,3 düşerek 25 milyon 731 bin 355 bin megavatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 18,7'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 17,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 14,8'i ise akarsu santrallerinden sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI 3 KATTAN FAZLA ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 kattan fazla artarak 88 bin 771 megavatsaatten 370 bin 533 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 13,2 artarak 341 bin 739 megavatsaat oldu. Geçen yılın nisan ayında 301 bin 744 megavatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.