2022 TÜİK enflasyon oranı kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır, yüzde kaç?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:56

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından konut kira artış oranı ve ağustos ayı kira zammının ne kadar olduğu gündemde yerini aldı. Yurttaşlar, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte, kira zammına ilişkin merak edilen tüm noktalar...

2022 TÜİK ENFLASYON ORANI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla normalde 12 aylık TÜFE değişimine göre belirlenen kira artış oranı ağustos ayı için yüzde 49.65 oldu.

Ancak yenilenecek sözleşmelerde artış için üst sınır yüzde 25 olarak belirlenmişti. Dolayısıyla 12 aylık ortalama alınarak yapılan hesaplama değil 'yüzde 25'lik tavan' uygulanacak. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

''SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ''

11 Haziran'da Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici karar, "Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir" şeklinde yansıdı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.

Bakanlıkların yaptığı çalışmanın neticesinde, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak maksimum zam oranının yüzde 25 olmasına karar verildi.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Halihazırda ödediğiniz kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 250

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750