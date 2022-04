Barış Soydan: Asgari ücret İstanbul'da yasaklanmalı ama mümkün değil

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:10

Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenen söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Asgari ücret İstanbul'da yasaklanmalı' açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Ekonomist Barış Soydan ''İstanbul Türkiye ekonomisinde çok ağırlıklı bir yer tuttuğu için bunu, bugünden yarına değiştirmek mümkün değil.'' dedi.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumda bunu kaldıramayacağına dikkat çeken Soydan ''İstanbul'da özellikle hizmet sektöründe asgari ücret çok yoğun kullanılıyor. Asgari ücreti yasaklarsanız Türkiye ekonomisi krize girer. Çünkü İstanbul'daki başta hizmet sektörü olmak üzere pek çok sektörde binlerce firma faaliyetine ara vermek zorunda kalır ya da batar. O nedenle Ortaylı'nın önerisini hayata geçirmek pratikte mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRET NEDEN TARTIŞMA KONUSU?

Geçtiğimiz haftalarda AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete ikinci kez zam yapılabileceğini söylemişti. Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti. Ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz."