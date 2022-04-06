'Baskı' arttı: Bankalarda yeni dönem başlıyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:01

İktidarın dövizdeki artışı durdurabilmek amacıyla getirdiği Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM), bankacılara dönüşü farklı oldu. Merkez Bankası'nın KKM’ye ilişkin düzenlemesine göre 15 Nisan'a kadar döviz mevduatlarının yüzde 10'unu KKM'ye dönüştürenlere teşvik, dönüştüremeyenlere ise ‘ceza’ uygulaması başlıyor.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre; bankalar bu kapsamda döviz mevduatlarının yüzde 10'unu 15 Nisan, yüzde 20'sini ise 8 Temmuz'a kadar KKM hesabına çevirmezse TCMB'ye yıllık yüzde 1.5'luk komisyon ödemesi yapacak. Bu şartları yerine getiren bankalar komisyon ödemeyecek.

Ayrıca bankaların ifade edilen oranları KKM'ye dönüştürmesi halinde, bu tutarlar TCMB tarafından belirlenen yüzde 25'lik zorunlu karşılık oranından muaf olacak. Kur Korumalı Mevduat bakiyesi, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştı.

NEBATİ’DEN KKM AÇIKLAMASI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde vadelerin 23 Mart itibarıyla dolmasıyla hesap sahiplerinin getirileri almaya başladığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu tarihte 596 milyar lira olan KKM bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Nebati'nin açıklamasına göre 23 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan 10 günde KKM bakiyesi 99 milyar lira arttı. Buna göre dövize endeksli ve döviz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 69'a ulaştı.

‘BASKI GİDEREK ARTIYOR’

Bankacıların verdiği bilgiye göre banka genel müdürlükleri şube çalışanları üzerindeki KKM hedefi baskısını giderek artırıyor. Daha çok TL mevduattan sisteme geçişlerin devam ettiği, özellikle bireylerin döviz mevduat geçişinin ise sınırlı kaldığı belirtiliyor.