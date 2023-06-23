Bayram dolayısıyla engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:57

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylığı ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı.

Göktaş, “Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.

Öte yandan bakanlık, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca “yaşlı ve engelli aylıkları”na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, “Paylaşılan ‘güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisi verilmişti.