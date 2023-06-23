Bayram dolayısıyla engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemelerinin erkene alındığını açıkladı. Toplam 2.7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylığı ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı.
Göktaş, “Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.
Öte yandan bakanlık, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca “yaşlı ve engelli aylıkları”na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, “Paylaşılan ‘güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisi verilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum!
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- TFF''de başkanlık seçimi sonuçlandı!
- CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama!